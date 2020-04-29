2020-04-29T10:19:39+03:00
Экономика

Курс рубля на 29 апреля 2020 года: доллар упал до 73,67 рубля, евро – 79,97 рубля

Курс рубля на 29 апреля 2020 года на открытии торгов Мосбиржи
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фондовый рынок в Российской Федерации открылся ростом биржевых индексовФондовый рынок в Российской Федерации открылся ростом биржевых индексовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Американская валюта снизилась на 0,64 процента до 73,67 рубля, евро упал на 0,28 процента до 79,97 рубля. Об этом свидетельствует курс рубля на 29 апреля 2020 года на открытии торгов Московской биржи.

Чуть ранее по состоянию на 10:00 по московскому времени на торговой площадке доллар стоил 73,81 рубля, а евро 0 80,09 рубля.

Фондовый рынок в Российской Федерации открылся ростом биржевых индексов. Показатели Московской биржи и РТС выросли на 0,7 процента.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вместо прямой финансовой помощи населению в России могут ввести карточки на продукты питания для малоимущих. Вместе с экспертом мы рассказали, как ожил призрак советского дефицита на фоне экономического кризиса из-за коронавируса, и помогут ли талоны на еду тем, кто потерял работу из-за введенных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России более сотни человек скончались от коронавируса за сутки
Росстат представит статистику по смертности от новообразований
МВД попросило открыть ведомству доступ к банковской тайне
В Германии банда напала с ножами на прохожих
Внезапное желание угостить коллег кофе сделало мужчину миллионером
Курс рубля на 29 апреля 2020 года: доллар упал до 73,67 рубля, евро – 79,97 рубля
Россияне стали активнее пить суррогатный алкоголь
Кинотеатры и стоматологические клиники смогут временно не платить за аренду имущества
Роспотребнадзор: в России проведено свыше 3,3 млн тестов на коронавирус
Почти половина россиян во время пандемии отказались от алкоголя
Искусственный интеллект рассчитал пик эпидемии коронавируса в России
Ряд стран может отказаться от поставок лекарств в Россию из-за коронавируса
Молодой доктор умер от коронавируса накануне своей свадьбы
На продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиян
Европейские туристы массово собрались посетить Россию
Бельгийцев призывают есть больше картошки фри из-за коронавируса
Впервые в истории дипломатический прием прошел в формате видеоконференции
В США стартовал поэтический проект на русском языке о коронавирусе