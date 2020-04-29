Курс рубля на 29 апреля 2020 года: доллар упал до 73,67 рубля, евро – 79,97 рубля

29 Апр 2020 2020-04-29T10:19:39+03:00

Курс рубля на 29 апреля 2020 года на открытии торгов Мосбиржи

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Американская валюта снизилась на 0,64 процента до 73,67 рубля, евро упал на 0,28 процента до 79,97 рубля. Об этом свидетельствует курс рубля на 29 апреля 2020 года на открытии торгов Московской биржи.

Чуть ранее по состоянию на 10:00 по московскому времени на торговой площадке доллар стоил 73,81 рубля, а евро 0 80,09 рубля.

Фондовый рынок в Российской Федерации открылся ростом биржевых индексов. Показатели Московской биржи и РТС выросли на 0,7 процента.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вместо прямой финансовой помощи населению в России могут ввести карточки на продукты питания для малоимущих. Вместе с экспертом мы рассказали, как ожил призрак советского дефицита на фоне экономического кризиса из-за коронавируса, и помогут ли талоны на еду тем, кто потерял работу из-за введенных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU