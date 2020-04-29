Внезапное желание угостить коллег кофе сделало мужчину миллионером
Мужчина из австралийского города Аделаида рассказала, как стал миллионером благодаря внезапному желанию угостить коллег кофе.
По его словам, по дороге на работу он заглянул в магазин, г купить кофе для себя и коллег. Там любитель азартных игр вспомнил, что забыл приобрести лотерейный билет к розыгрышу Saturday X Lotto. И когда в минувшие воскресенье, 26 апреля, он проверил результат игры он был шокирован - джекпот в 1,2 миллиона долларов.
«Я рад, что забежал за кофе, иначе я бы пропустил игр (…) Честно признаться, я был в полном шоке. Я усердно зарабатывал на все, что у меня сейчас есть, и порой у меня были непростые времена. Крышу сносит, когда тебе выпадает такой подарок», — приводит его слова портал UPI.
Частью выигранных денег удачливый австралиец решил расплатиться по долгам. Потом он обсудит с женой, как потратить этот крупный приз.
Напомним, ранее 24-летний балалаечник из Чечни, которому не везло с самого участия в седьмом сезоне шоу «Голос. Перезагрузка», рассказал, как он стал рублевым миллионером, выиграв в очередном розыгрыше лотереи
ИСТОЧНИК KP.RU