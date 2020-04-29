2020-04-29T10:23:03+03:00
В мире

Внезапное желание угостить коллег кофе сделало мужчину миллионером

Частью своего состояния удачливый австралиец расплатится по долгам
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Внезапное желание угостить коллег кофе сделало мужчину миллионеромВнезапное желание угостить коллег кофе сделало мужчину миллионеромФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Мужчина из австралийского города Аделаида рассказала, как стал миллионером благодаря внезапному желанию угостить коллег кофе.

По его словам, по дороге на работу он заглянул в магазин, г купить кофе для себя и коллег. Там любитель азартных игр вспомнил, что забыл приобрести лотерейный билет к розыгрышу Saturday X Lotto. И когда в минувшие воскресенье, 26 апреля, он проверил результат игры он был шокирован - джекпот в 1,2 миллиона долларов.

«Я рад, что забежал за кофе, иначе я бы пропустил игр (…) Честно признаться, я был в полном шоке. Я усердно зарабатывал на все, что у меня сейчас есть, и порой у меня были непростые времена. Крышу сносит, когда тебе выпадает такой подарок», — приводит его слова портал UPI.

Частью выигранных денег удачливый австралиец решил расплатиться по долгам. Потом он обсудит с женой, как потратить этот крупный приз.

Напомним, ранее 24-летний балалаечник из Чечни, которому не везло с самого участия в седьмом сезоне шоу «Голос. Перезагрузка», рассказал, как он стал рублевым миллионером, выиграв в очередном розыгрыше лотереи

ИСТОЧНИК KP.RU

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