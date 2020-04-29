МВД попросило открыть ведомству доступ к банковской тайне

29 Апр 2020 2020-04-29T10:42:51+03:00

Министерство указывает на инцидент с выводом денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка

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Министерство внутренних дел России предложило Центробанку предоставить сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне и заключить соглашение об информационном взаимодействии.

Как передает «Известия», министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в своем письме главе Центробанка Эльвире Набиуллиной приводит пример ввод денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка (ПСБ) бывшими собственниками банком.

Тогда Банк России обнаружил нарушения в работе финансовых предприятий еще в 2016–2017 годах, но уголовное дело в отношении акционеров смогли возбудить только спустя два года. За все это время владельцы кредитной организации смогли похитить более 104 млрд рублей.

Колокольцев также сообщил, что ведомство подготовило законодательные изменения, поскольку некоторые кредитные организации отказывают МВД в предоставлении материалов, ссылаясь на неоднозначность толкования некоторых статей законов.

Напомним, сегодня, 29 апреля, на продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиян. Продавцы, заявляют, что в базе 12 млн записей с номерами паспортов и сведениях об электронных кошельках.

ИСТОЧНИК KP.RU