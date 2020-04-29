2020-04-29T10:57:00+03:00
Общество

Ученые: пандемия ухудшит уровень образования школьников

Эксперты предсказали снижение качества обучения на удаленке
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперты рассказали, кому сложнее всего учиться на удаленкеЭксперты рассказали, кому сложнее всего учиться на удаленкеФото: Александра СУРИС
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Наибольшее влияние пандемия переход к дистанционному образованию окажут на образовательные результаты дошкольников и учеников с 1 по 3 классы. Такой прогноз дали специалисты Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС. Эксперты подсчитали, как скажется переход на удаленку на школьниках, если пандемия коронавируса затянется на 3-6 месяцев.

Сложнее всего учиться дистанционно детям младших возрастных групп. Из-за психоэмоциональных особенностей ученикам начальной школы важен контакт с учителем.

Кроме того, пандемия может негативно сказаться на образовании учеников 4—8-х и 10-х классов. Из-за отсутствия очных занятий у школьников этой категории может снизиться мотивация к обучению, передает RT.

В меньшей степени удаленка повлияет на обучение выпускников 9 и 11 классов, полагают эксперты. Более того, доля учащихся, верно выполнивших 60% и более заданий ЕГЭ в условиях пандемии, скорее увеличится, нежели уменьшится, отмечают специалисты.

При этом, если пандемия затянется до осени, то у учеников появится больше времени, чтобы подготовиться к экзаменом, а значит ухудшения общих результатов в 2021 году не произойдет, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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