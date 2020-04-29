2020-04-29T11:42:50+03:00
Общество

Отказаться от прогулок и пикников на природе: Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

В ведомстве просят граждан строго соблюдать режим самоизоляции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Отказаться от прогулок и пикников на природе: Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздникиОтказаться от прогулок и пикников на природе: Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздникиФото: Лилия ЗАХАРОВА
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В преддверии майских праздников Роспотребнадзор просит граждан продолжать строго соблюдать режим самоизоляции и рекомендует максимально ограничить контакты, а также отказаться от прогулок и пикников на природе.

На своем сайте ведомство опубликовало рекомендации россиянам для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в период майских праздников.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения родственников и друзей, а также не принимать их в собственном доме. Более того не подвергать опасности лиц из групп риска: возрасте старше 60 лет и с хроническими соматическими заболеваниями, а для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи.

В случае, если всё же решили выехать за город, то желательно использовать личный транспорт или такси, а в общественном транспорте использовать маску и соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5 метра).

На отдыхе рекомендуется не расширять круг общения, провести майские праздники с теми, с кем контактировали, гражданам из групп риска остаться дома, соблюдать меры гигиены и не забывать о сезоне активности клещей.

Ведомство также обращает внимание на безопасное питание.

При ухудшении самочувствия Роспотребнадзор просит немедленно самоизолироваться и взывать на дом врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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