Умер Ирфан Хан, актер из «Миллионера из трущоб»
В возрасте 53 лет индийский актер Ирфан Хан, известный по роли в «Миллионерах из трущоб».
Издание Gulf News со ссылкой на представителя актера сообщает, что несколько лет назад у Ирфан Хана диагностировали нейроэндокринную опухоль, после чего он отменил съемки во всех предстоящих фильмах. Как сообщает издание причиной смерти стала инфекция толстой кишки.
Ирфан Кхан снимался в таких известных фильмах «Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи», «Мир Юрского периода», «Новый человек паук» и «Инферно».
Напомним, «Миллионер из трущоб» стал победителем в восьми номинациях Оскар 2009 года, среди которых: Лучший режиссер Дэнни Бойлл, Лучший адаптированный сценарий, Лучшая работа оператора, Лучший звук, Лучший монтаж, Лучшая песня — «Jai Ho», Лучший саундтрек и главная номинация - Лучший фильм
ИСТОЧНИК KP.RU