Умер Ирфан Хан, актер из «Миллионера из трущоб»

29 Апр 2020 2020-04-29T11:20:03+03:00

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В возрасте 53 лет индийский актер Ирфан Хан, известный по роли в «Миллионерах из трущоб».

Издание Gulf News со ссылкой на представителя актера сообщает, что несколько лет назад у Ирфан Хана диагностировали нейроэндокринную опухоль, после чего он отменил съемки во всех предстоящих фильмах. Как сообщает издание причиной смерти стала инфекция толстой кишки.

Ирфан Кхан снимался в таких известных фильмах «Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи», «Мир Юрского периода», «Новый человек паук» и «Инферно».

Напомним, «Миллионер из трущоб» стал победителем в восьми номинациях Оскар 2009 года, среди которых: Лучший режиссер Дэнни Бойлл, Лучший адаптированный сценарий, Лучшая работа оператора, Лучший звук, Лучший монтаж, Лучшая песня — «Jai Ho», Лучший саундтрек и главная номинация - Лучший фильм

ИСТОЧНИК KP.RU