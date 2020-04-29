Академик рассказал, как составляют план выхода регионов из самоизоляции

29 Апр 2020 2020-04-29T11:44:07+03:00

Специалисты уже приступили к подготовке плана, но это потребует определенных усилий, ведь таких масштабных эпидемий не было уже давно

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Российские эпидемиологи начала первый этап составления плана выхода регионов страны из режима ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Академик отделения медицинских наук РАН и экс-министр здравоохранения государства Владимир Стародубов рассказал, как специалисты будут работать над этим планом.

- Для каждого региона будет свой план выхода из режима ограничений из-за коронавируса. Критерии будут устанавливать до первого мая. Самое главное – это динамика количества заболевших, числа госпитализированных с инфекцией. Если эта динамика позитивная, то есть пошла устойчивая тенденция на снижение числа заболевших, это будет одним из основных критериев, - рассказал Владимир Стародубов в эфире Радио «Комсомольская правда».

При этом каждый регион России вправе самостоятельно определять свой порядок выхода из ограничений.

- Кто начинает с парикмахерских, условно говоря, со СПА-салонов и так далее. Все это каждый субъект будет определять своими нормативными актами, - сообщил бывший глава министерства здравоохранения.

Академик Владимир Стародубов отметил, что пока что у эпидемиологов опыта по составлению подобных планок, ведь таких масштабных эпидемий в мире не было уже очень давно, а сам вирус недостаточно изучен медикам.

- Его поведение предстоит много изучать. Все, что делается с этим вирусом, это новодел. Понятно, что эпидемии были. Пандемий не было, - добавил специалист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU