Академик рассказал, как составляют план выхода регионов из самоизоляции
Российские эпидемиологи начала первый этап составления плана выхода регионов страны из режима ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Академик отделения медицинских наук РАН и экс-министр здравоохранения государства Владимир Стародубов рассказал, как специалисты будут работать над этим планом.
- Для каждого региона будет свой план выхода из режима ограничений из-за коронавируса. Критерии будут устанавливать до первого мая. Самое главное – это динамика количества заболевших, числа госпитализированных с инфекцией. Если эта динамика позитивная, то есть пошла устойчивая тенденция на снижение числа заболевших, это будет одним из основных критериев, - рассказал Владимир Стародубов в эфире Радио «Комсомольская правда».
При этом каждый регион России вправе самостоятельно определять свой порядок выхода из ограничений.
- Кто начинает с парикмахерских, условно говоря, со СПА-салонов и так далее. Все это каждый субъект будет определять своими нормативными актами, - сообщил бывший глава министерства здравоохранения.
Академик Владимир Стародубов отметил, что пока что у эпидемиологов опыта по составлению подобных планок, ведь таких масштабных эпидемий в мире не было уже очень давно, а сам вирус недостаточно изучен медикам.
- Его поведение предстоит много изучать. Все, что делается с этим вирусом, это новодел. Понятно, что эпидемии были. Пандемий не было, - добавил специалист.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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