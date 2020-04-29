2020-04-29T12:03:02+03:00
Общество

Опрос показал отношение пенсионеров к сохранению памяти о Великой Отечественной войне

Большинство пожилых россиян сообщили, что их близкие участвовали в боевых сражениях
Ксения АНУФРИЕВА
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Старшее поколение, чьи родственники и близкие участвовали в Великой Отечественной войне, знают об акциях России по сохранению памяти о тех временах и считают, что предпринимаемые меры помогают сохранить память.Старшее поколение, чьи родственники и близкие участвовали в Великой Отечественной войне, знают об акциях России по сохранению памяти о тех временах и считают, что предпринимаемые меры помогают сохранить память.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Старшее поколение, чьи родственники и близкие участвовали в Великой Отечественной войне, знают об акциях России по сохранению памяти о тех временах и считают, что предпринимаемые меры помогают сохранить память. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Абсолютное большинство жителей страны в возрасте от 60 лет (94 процента) рассказали, что их родственники участвовали в боевых сражениях во время войны. У каждого пятого опрошенного близкие жили на оккупированных территориях или были в плену, а два процентами сами проживали на таких территориях или были пленными.

По мнению 88% опрошенных представителей старшего поколения считают, что меры правительства, предпринятые для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и подвиге героем эффективно содействуют ее сохранению.

Среди наиболее известных акций, проводимых с данной целью, пенсионеры особенно выделили «Бессмертный полк» - об этом шествии известно 99 процентам опрошенных. Три четверти представителей старшего поколения знают и о проекте «Лица победы». Почти 40% опрошенных передавали историю своей семьи или отдельного родственника — участника войны для акции «Бессмертный полк». Каждый пятый (17 процентов) опрошенный в возрасте от лет принимал участие в проекте «Лица Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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