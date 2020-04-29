2020-04-29T12:07:18+03:00
Общество

Свидетельство о рождении могут начать выдавать онлайн

Это позволит избежать дополнительных рисков заразиться коронавирусом
Елена АКИМОВА
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Свидетельство о рождении предлагают выдавать онлайнСвидетельство о рождении предлагают выдавать онлайнФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России предложили выдавать свидетельство о рождении онлайн. В виртуальном режим можно будет оформить все положенные льготы на ребенка и выплаты.

Об этом говорится в письме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), направленном премьер-министру Михаилу Мишустину. Изменить привычный порядок предлагается на время пандемии коронавируса.

МФЦ и загсы уже приостановили оформление и выдачу документов, необходимых при рождении ребенка. А в электронном виде услуга не предоставляется, остается только ждать очного визита, когда это будет разрешено.

Общественники уверены, что необходимый пакет справок можно выдавать прямо в роддомах или онлайн. После окончания эпидемии вполне реально сохранить и продолжить применять данную практику.

- Сейчас все сферы жизнедеятельности человека переходят на цифровизацию, и это правильно. Маткапитал выдается в таком режиме, пособие по безработице, актуально перенести и вопросы рождения, - говорит "Известиям" член комиссии Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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