Аналитики назвали самые популярные развлечения на карантине

29 Апр 2020 2020-04-29T12:11:51+03:00

Россияне на изоляции смотрят фильмы и играют в компьютерные игры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Самым популярным развлечением в период самоизоляции стал просмотр фильмов и сериалов. Именно за таким занятием свободные часы проводят 74% россиян.

При этом больше половины россиян отметили, что стали больше времени проводит с семьей, еще значительная часть с удовольствием читает. При этом чаще время за книгой проводят женщины (45%), мужчины читают реже (только 37%).

Зато компьютерные игры пользуются больше популярностью у сильной половины (50% опрошенных). Тогда как среди женщины играют только 19%.

Также россияне уделяют значительное время онлайн-общению. Свое свободное время в сети проводят 37% мужчин и 35% женщин.

Треть опрошенных (31%) (поровну мужчины и женщины) во время карантина занимаются спортом. А еще 36% респондентов тратят время на самообразование и саморазвитие. Одним из самых популярных направлений обучения стало изучение компьютерных программ, которые могут пригодиться на работе, передает «Российская газета».

69% родителей признались, что смотрят вместе с детьми мультфильмы и сказки, 50% занимаются подготовкой домашних заданий. При этом уроки с детьми делают на 4% больше мужчин, чем женщин. Также отцы на изоляции чаще играют с детьми в настольные и компьютерные игры.

ИСТОЧНИК KP.RU