2020-04-29T12:13:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам

В России за сутки впервые умерло больше 100 пациентов с коронавирусом
Ксения АНУФРИЕВА
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Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячамЧисло случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячамФото: REUTERS
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За минувшие стуки на территории России медики зафиксировали 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 субъектах государства. Общее количество инфицированных с начала пандемии COVID-19 вплотную приблизилось к 100 тысячам: на сегодняшний день в стране зарегистрировано 99 399 случае заражения вирусом во всех регионах. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

За один день в медицинских учреждения государства скончались 108 пациентов с подтвержденным диагнозом, общее количество летальных исходов, таким образом, достигло отметки в 972 смерти. Полностью выздоровели после заражения 10 286 заболевших, их количество выросло на 1830 за последний день. Отмечается, что почти половина (44,9 процента) новых инфицированных не имели ни каких симптомов коронавируса и клинических проявлений заболевания.

Наибольшее количество зараженных с начала пандемии зарегистрировано в столице: в московских больницах с начала пандемии диагноз подтвердили у 50 646 пациентов, за минувший день заболели 2220. Еще 686 новых заболевших в Московской области и 290 – в Санакт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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