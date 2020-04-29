Эксперт рассказал, исчезнет ли ряд профессий после пандемии
После пандемии коронавируса некоторые профессии изменятся, но вряд ли полностью исчезнут. Такое мнение выразил генеральный директор ВНИИ труда Минтруда РФ Дмитрий Платыгин.
«Думаю, что сильного сокращения потребности в определенных специалистах и профессиях, особенно в сфере услуг, после выхода из карантина ожидать не стоит», - заявил эксперт.
При этом Платыгин отметил, что сложившаяся на фоне пандемии коронавируса ситуация ускорит процесс внедрения цифровых услуг, а также привет к массовому переводу сотрудников на дистанционный формат работы.
«После открытия экономики многие компании начнут анализировать опыт работы на удаленке или новый формат оказания услуг в условиях социальной разобщенности […]Значительная часть процессов, как администрирования, так и другой профессиональной деятельности будет уходить в онлайн. Это происходит и сейчас, но темпы изменений увеличатся», - цитирует Платыгина «Российская газета».
Специалисты добавил, что пандемия, скорее всего, ускорит развитие таких направлений как телемедицина, интернет-торговля и образование.
ИСТОЧНИК KP.RU