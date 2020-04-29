Эксперт рассказал, исчезнет ли ряд профессий после пандемии

29 Апр 2020 2020-04-29T12:56:40+03:00

И как изменится рынок труда после коронавируса

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После пандемии коронавируса некоторые профессии изменятся, но вряд ли полностью исчезнут. Такое мнение выразил генеральный директор ВНИИ труда Минтруда РФ Дмитрий Платыгин.

«Думаю, что сильного сокращения потребности в определенных специалистах и профессиях, особенно в сфере услуг, после выхода из карантина ожидать не стоит», - заявил эксперт.

При этом Платыгин отметил, что сложившаяся на фоне пандемии коронавируса ситуация ускорит процесс внедрения цифровых услуг, а также привет к массовому переводу сотрудников на дистанционный формат работы.

«После открытия экономики многие компании начнут анализировать опыт работы на удаленке или новый формат оказания услуг в условиях социальной разобщенности […]Значительная часть процессов, как администрирования, так и другой профессиональной деятельности будет уходить в онлайн. Это происходит и сейчас, но темпы изменений увеличатся», - цитирует Платыгина «Российская газета».

Специалисты добавил, что пандемия, скорее всего, ускорит развитие таких направлений как телемедицина, интернет-торговля и образование.

ИСТОЧНИК KP.RU