2020-04-29T13:03:36+03:00
Экономика

Предприниматели массово отказались платить за аренду

Речь идет не только об аренде недвижимости, но и оборудования
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Предприниматели массово отказались платить за арендуПредприниматели массово отказались платить за арендуФото: REUTERS
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Более, чем половина (56%) предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса сократили объем платежей за аренду недвижимости. Они также массово отказываются оплачивать аренду оборудования и транспорта. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в банке «Точка».

Согласно приведённым данным количество предпринимателей, которые заплатили за аренду недвижимости в апреле, было на 39% меньше, чем в месяцем ранее. При этом в марте все было наоборот: по отношению к февралю на 7% вросло число тех, кто оплатил аренду

При этом предприниматели также не оплачивают аренду оборудования и транспорта, а также от финансового лизинга: объем платежей упал почти на половину - 49%.

Напомним, сегодня, 29 апреля, вышло постановление, согласно которому кинотеатры и стоматологические клиники смогут оформить временное освобождение от уплаты аренды федерального имущества. Ранее такие послабления были введен в отношении сферы бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, туризма, услуг в сфере культуры, а также гостиничного и ресторанного бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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