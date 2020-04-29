2020-04-29T13:18:16+03:00
В мире

«Возрождение национальных имен»: таджикам запретят русифицировать фамилии и отчества

Исключения будут делать только для проживающих на территории республики национальных меньшинств
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Возрождение национальных имен»: таджикам запретят русифицировать фамилии и отчества«Возрождение национальных имен»: таджикам запретят русифицировать фамилии и отчестваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 29 апреля, нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», которая запрещает русифицировать фамилии и отчества.

Согласно принятому документу, в стране нельзя использовать славянские суффиксы «ов», «ова», «ев», «ева» в фамилиях и «ович», «овна», «евич», «евна» в отчествах.

Министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриён утонил, что исключения будут делать только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, «которые могут выбирать, какие суффиксы использовать в фамилии и отчестве при регистрации новорожденных детей».

При этом поправка затронет только детей, родившихся после принятия закона. Таким образом менять отчества и фамилии не придется.

Глава Минюста Таджикистана заявил, что такие меры необходимы для «возрождения национальных имен».

ИСТОЧНИК KP.RU

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