«Возрождение национальных имен»: таджикам запретят русифицировать фамилии и отчества
В среду, 29 апреля, нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», которая запрещает русифицировать фамилии и отчества.
Согласно принятому документу, в стране нельзя использовать славянские суффиксы «ов», «ова», «ев», «ева» в фамилиях и «ович», «овна», «евич», «евна» в отчествах.
Министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриён утонил, что исключения будут делать только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, «которые могут выбирать, какие суффиксы использовать в фамилии и отчестве при регистрации новорожденных детей».
При этом поправка затронет только детей, родившихся после принятия закона. Таким образом менять отчества и фамилии не придется.
Глава Минюста Таджикистана заявил, что такие меры необходимы для «возрождения национальных имен».
ИСТОЧНИК KP.RU