2020-04-29T13:18:29+03:00
Экономика

Предприниматели рассказали, почему не хотят брать беспроцентные редиты на зарплаты

Только 17% фирм попробуют подать заявку на выплаты
Елена АКИМОВА
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Бизнесмены не хотят брать кредиты на выплату зарплат сотрудникамБизнесмены не хотят брать кредиты на выплату зарплат сотрудникамФото: Анастасия Осипова
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Правительство предложило бизнесу взять беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам в период пандемии. Но далеко не все работодатели готовы на такой шаг: только 17% компаний из тех, кому положена такая поддержка заявили о намерениях. Это составляет примерно 8% от общего количества всех фирм.

36% представителей компаний, которые имеют право на беспроцентный кредит на зарплаты сотрудникам, затруднились ответить, воспользуются ли они этой мерой поддержки. 47% решили отказаться от помощи.

По каким причинам отказываются от беспроцентного кредита:

Все равно придется возвращать деньги- 35%,

Предлагаемой суммы не хватит для покрытия всей зарплаты – 35%,

Не уверены в будущем благополучии организации – 18%.

Среди тех, кому льготные кредиты не положены, 37% хотели бы воспользоваться им. 24% затруднились оценить необходимость выплат, а 39% отказались бы от поддержки по тем же причинам, что и имеющие право на беспроцентный кредит предприниматели.

Почти половина опрошенных отмечает боязнь подводных камней и нежелание связываться с бюрократией при получении средств. Это показало исследование сервиса hh.ru для «Известий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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