Стали известны результаты первых тестов на антитела к COVID-19, проведенных на телеканале RT

29 Апр 2020 2020-04-29T13:29:29+03:00

Тесты на антитела к COVID-19 показывают, болел ли человек коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

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Телеканал RT вслед за медиками решил провести скрининг-тесты на антитела к COVID-19 для своих сотрудников. Исследование показывает есть ли в крови антитела, которые вырабатываются после перенесенного заболевания.

Всего в исследовании приняли участие 162 сотрудника. Из них 13 человек имеют антитела IgM. Этот показатель показывает, что человек недавно перенес заболевание. Ему необходима изоляция и дополнительное наблюдение.

3 человека имеют в крови антитела IgM и IgG. Это активная стадия болезни и им необходима срочная изоляция. Часто симптомов коронавируса может не быть, но при повышение температуры тела, кашле, слабости и одышке медики советуют срочно вызывать скорую помощь.

В итоге из 162 обследуемых 16 были отправлены в самоизоляцию.

Остальные оказались полностью здоровы, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU