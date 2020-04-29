Стали известны результаты первых тестов на антитела к COVID-19, проведенных на телеканале RT
Телеканал RT вслед за медиками решил провести скрининг-тесты на антитела к COVID-19 для своих сотрудников. Исследование показывает есть ли в крови антитела, которые вырабатываются после перенесенного заболевания.
Всего в исследовании приняли участие 162 сотрудника. Из них 13 человек имеют антитела IgM. Этот показатель показывает, что человек недавно перенес заболевание. Ему необходима изоляция и дополнительное наблюдение.
3 человека имеют в крови антитела IgM и IgG. Это активная стадия болезни и им необходима срочная изоляция. Часто симптомов коронавируса может не быть, но при повышение температуры тела, кашле, слабости и одышке медики советуют срочно вызывать скорую помощь.
В итоге из 162 обследуемых 16 были отправлены в самоизоляцию.
Остальные оказались полностью здоровы, сообщает RT.
ИСТОЧНИК KP.RU
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