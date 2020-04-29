Рогозин рассказал об условии «женитьбы» на Маске
На страницах Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в рассказал, при каких условиях будет сотрудничать с американской компанией SpaceX Илоном Маска.
При этом глава «Роскосмоса» решил привезти высказывание купеческой невесты Агафьи Купердягиной из пьесы Николая Гоголя «Женитьба. Совершенно невероятное событие в двух действиях».
Так он решил прокомментировать предложение «Роскосмосу» и SpaceX создать совместное предприятие для исследования Луны, в котором российская корпорация разрабатывала бы системы перевозки грузов для колонистов, американская компания занималась бы созданием ракеты Big Falcon Rocket и корабля Starship.
Ранее, комментируя возможное сотрудничество в Маском, Рагозин казал на то, что SpaceX является посредником Пентагона, и поэтому разворачиваемая американской компанией спутниковая группировка также будет использована в военных целях.
ИСТОЧНИК KP.RU