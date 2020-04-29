2020-04-29T13:32:51+03:00
Общество

Рогозин рассказал об условии «женитьбы» на Маске

Глава «Роскосмоса» прокомментировал предложение совместно со SpaceX создать совместное предприятие для исследования Луны
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Рогозин рассказал об условии «женитьбы» на МаскеРогозин рассказал об условии «женитьбы» на МаскеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На страницах Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в рассказал, при каких условиях будет сотрудничать с американской компанией SpaceX Илоном Маска.

При этом глава «Роскосмоса» решил привезти высказывание купеческой невесты Агафьи Купердягиной из пьесы Николая Гоголя «Женитьба. Совершенно невероятное событие в двух действиях».

Так он решил прокомментировать предложение «Роскосмосу» и SpaceX создать совместное предприятие для исследования Луны, в котором российская корпорация разрабатывала бы системы перевозки грузов для колонистов, американская компания занималась бы созданием ракеты Big Falcon Rocket и корабля Starship.

Ранее, комментируя возможное сотрудничество в Маском, Рагозин казал на то, что SpaceX является посредником Пентагона, и поэтому разворачиваемая американской компанией спутниковая группировка также будет использована в военных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач рассказал, когда тест может не увидеть коронавирус
Правила работы вахтовиков в России во время карантина опубликовало правительство
Минздраве: лечить коронавирус при бессимптомном течении не нужно
Рогозин рассказал об условии «женитьбы» на Маске
Стали известны результаты первых тестов на антитела к COVID-19, проведенных на телеканале RT
Предприниматели рассказали, почему не хотят брать беспроцентные редиты на зарплаты
«Возрождение национальных имен»: таджикам запретят русифицировать фамилии и отчества
Вирусолог рассказал, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусу
Предприниматели массово отказались платить за аренду
Эксперт рассказал, исчезнет ли ряд профессий после пандемии
Эксперты рассказали, куда отправятся отдыхать россияне после окончания пандемии коронавируса
Песков оценил прогноз ученых из Сингапура об окончании пандемии в России
Более 220 тысяч россиян вернулись на родину с 18 марта
Мишустин сообщил о продлении ограничения на въезд иностранцев в Россию
Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам
У Бориса Джонсона родился сын
Аналитики назвали самые популярные развлечения на карантине
Свидетельство о рождении могут начать выдавать онлайн
Опрос показал отношение пенсионеров к сохранению памяти о Великой Отечественной войне
Эстафету песенного марафона ПФО «Наш День Победы» приняла Самарская область
Академик рассказал, как составляют план выхода регионов из самоизоляции
Не видать президентского кресла: Экс-сотрудница Байдена обвинила его в изнасиловании
Регионы получили деньги на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом
Умер Ирфан Хан, актер из «Миллионера из трущоб»
RT начал тестировать сотрудников на антитела к коронавирусу
Отказаться от прогулок и пикников на природе: Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Растения против депрессии: Андрей Туманов рассказал, что сажать для победы над хандрой