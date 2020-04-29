Рогозин рассказал об условии «женитьбы» на Маске

29 Апр 2020 2020-04-29T13:32:51+03:00

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На страницах Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в рассказал, при каких условиях будет сотрудничать с американской компанией SpaceX Илоном Маска.

При этом глава «Роскосмоса» решил привезти высказывание купеческой невесты Агафьи Купердягиной из пьесы Николая Гоголя «Женитьба. Совершенно невероятное событие в двух действиях».

Так он решил прокомментировать предложение «Роскосмосу» и SpaceX создать совместное предприятие для исследования Луны, в котором российская корпорация разрабатывала бы системы перевозки грузов для колонистов, американская компания занималась бы созданием ракеты Big Falcon Rocket и корабля Starship.

Ранее, комментируя возможное сотрудничество в Маском, Рагозин казал на то, что SpaceX является посредником Пентагона, и поэтому разворачиваемая американской компанией спутниковая группировка также будет использована в военных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU