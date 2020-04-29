Минздраве: лечить коронавирус при бессимптомном течении не нужно

29 Апр 2020 2020-04-29T13:59:01+03:00

Лечить коронавирус COVID-19 при бессимптомном течении заболевания не нужно. Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Более, чем у половин россиян коронавирусная инфекция протекает без явных признаков

Изменить размер текста: A A

Лечить коронавирус COVID-19 при бессимптомном течении заболевания не нужно. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения.

При этом бессимптомные больные являются переносчиками коронавируса, поэтому они должны строго соблюдать правила карантина.

«Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала о числе людей, у которых болезнь протекает без симптомов. По ее словам, в ряде регионов страны количество пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50 процентов. Согласно данным, озвученным главой департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, в Москве большая часть случаев заболевания коронавирусом COVID-19 выявлена у людей, не имеющих соответствующих симптомов (60 процентов)

ИСТОЧНИК KP.RU