Минздраве: лечить коронавирус при бессимптомном течении не нужно
Лечить коронавирус COVID-19 при бессимптомном течении заболевания не нужно. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения.
При этом бессимптомные больные являются переносчиками коронавируса, поэтому они должны строго соблюдать правила карантина.
«Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала о числе людей, у которых болезнь протекает без симптомов. По ее словам, в ряде регионов страны количество пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50 процентов. Согласно данным, озвученным главой департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, в Москве большая часть случаев заболевания коронавирусом COVID-19 выявлена у людей, не имеющих соответствующих симптомов (60 процентов)
ИСТОЧНИК KP.RU
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