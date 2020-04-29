2020-04-29T13:55:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Правила работы вахтовиков в России во время карантина опубликовало правительство

Из-за коронавируса ввели новые правила работы вахтовиков в России во время карантина
Ксения АНУФРИЕВА
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Правила работы вахтовиков в России во время карантина, утвержденные правительством страныПравила работы вахтовиков в России во время карантина, утвержденные правительством страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский кабинет министров 28 апреля утвердил новые временные правила работы вахтовиков в России во время карантина в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Теперь работодатели будут обязаны не допускать распространение болезни на предприятиях и в местах междусменного отдыха, а также при организации смены сотрудников, проезда к месту выполнения работ и обратно.

Кроме того, если из-за вируса не может прибыть смена, то разрешено с согласия работника продлевать вахту. Переработка будет оплачиваться как сверхурочные, а отдых проходить по обычной дневной ставке. При этом допускается увеличение максимальной продолжительности вахты не более чем на 3 месяца, а учетный период не должен превышать одного года.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, что министерство труда России предложило увеличить продолжительность вахты на непрерывных производствах на шесть месяцев из-за коронавирусной инфекции, а также ввести обязательную обсервацию перед началом смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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