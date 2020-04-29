Врач рассказал, когда тест может не увидеть коронавирус

29 Апр 2020 2020-04-29T13:56:27+03:00

По словам доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, это может произойти на на первых этапах болезни

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Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, почему тест может показывать отрицательный результат, даже если у человека есть коронавирус. По его словам, дело не в том, что какие-то тесты плохие, а какие-то хорошие. Просто каждый тест имеет свой порог чувствительности к вирусу.

- Чувствительность теста – тысяча вирусных частиц. Меньше он не видит. У пациента 500. Тест отрицательный. Через неделю развивается клиника, то есть температура, кашель. И вирус размножается. И получается 2 тысячи. Тест положительный, - рассказал Жемчугов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что первые дни после заражения ни один тест, скорее всего, не сможет уловить вирус. Время, через которое тест сможет определить наличие коронавируса, зависит от индивидуальных особенностей организма человека и заражающей дозы. Организм может самостоятельно убить вирус так, что человек никогда и не узнает. что он у него был.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU