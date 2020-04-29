Трамп объяснил миллион заражений коронавирусом в США «лучшей в мире системой тестирования»
США уже долгое время удерживают лидерство по количеству зараженных коронавирусом. В стране выявлено уже более миллиона случая заражения COVID-19. По словам американского лидера Дональда Трампа, такое происходит благодаря «лучшей в мире системой тестирования».
«Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев заболевания коронавирусом, заключается в том, что в нашей стране самая лучшая в мире системе тестирования», - написал Трамп в своем Twitter
Глава Белого дома утверждает, то в другие страны «отстают» от США по качеству тестирования на коронавирус, и поэтому там обнаружили гораздо меньше случаев заболевания.
По последним данным на территории США выявлено 1 120 583 случая заражения коронавирусом. По количеству летальных исходов Штат также долгое время занимают первое место – жертвами инфекции там стало 58 355, выздоровели 115 936 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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