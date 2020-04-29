Полиция изъяла 1,5 тысячи сомнительных аппаратов ИВЛ у аферистов

29 Апр 2020 2020-04-29T14:31:06+03:00

Изменить размер текста: A A

У задержанных в Подмосковье аферистов изъяли почти 1,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких сомнительного происхождения. Об этом 29 апреля сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Сначала правоохранители изъяли 287 аппаратов ИВЛ марки «Фаза-5НР», общая стоимость которых составила более 200 миллионов рублей. Чуть позже в ходе проверок и обысков в Костромской и Свердловской областях полицейские изъяли еще примерно 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования сомнительного происхождения.

- В настоящее время специалисты проводят экспертизу данного оборудования. Мошенники продавали аппараты для искусственной вентиляции легких, которые были произведены почти двадцать лет назад, без соответствующих сертификатов и иных документов. Торговали аферисты в населенном пункте Гжель Раменского района Московской области, - рассказала представитель ведомства.

Полиция уже возбудила уголовное дело за мошенничество. В общей сложности задержано семь подозреваемых: пять из них посадили под домашний арест, двоих отпустили под подписку о невыезде. Мошенников разоблачили сотрудники центрального аппарата МВД вместе с коллегами из Московской, Свердловской и Костромской областей и представителями Федеральной службы безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU