2020-04-29T14:39:28+03:00
Экономика

Киев снова пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

На Украине опасаются, что «Газпром» может полностью отказаться от транзита через незалежную
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев снова пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»Киев снова пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»Фото: REUTERS
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Киев «приложит максимум усилий», чтобы сорвать завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Такое заявление сделал глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить завершения «Северного потока — 2», так как этот проект имеет явный политический характер и идёт вразрез с европейскими принципами солидарности», - заявил он в интервью РБК.

По его словам, после окончания строительства «Северного потока — 2» и второй ветки «Турецкого потока», у «Газпрома» будет возможность полностью отказаться от транзита по Украине.

Макогон сообщил, что после запуска первой нитки «Турецкого потока» Украина потеряла 15 млрд куб. м в год транзита, а после начала работы второй нитки и окончания строительства газопровода Болгария - Сербия - Венгрия ожидается потеря ещё 15 млрд куб. м. По его прогнозам, после «Севернй поток - 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.

Напомним, строительство «Северного потока – 2» приостановили, когда из-за американских санкций, введенных против подрядчиков газопровода, швейцарская компания Allseas прекратила укладывать трубы для газопровода. Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может достроить трубопровод и без участия иностранных подрядчиков

ИСТОЧНИК KP.RU

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