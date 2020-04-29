Путин: нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке
Президент страны Владимир Путин 29 апреля на совещании по вопросам развития энергетической области заявил, что нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке в России. Глава государства подчеркнул, что несмотря на тяжелую эпидемиологическую и экономическую ситуацию необходимо продолжать крупные инфраструктурные проекты в данной области.
- В последнее время и наша, и мировая глобальная энергетика столкнулась с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы. Сейчас главные компании ТЭКа России входят в перечень системообразующих предприятий. От их работы и стабильности зависит деятельность многих секторов экономики. Мы ни в коем случае не должны допускать дефицита топлива на российском внутреннем рынке, ограничения предприятия, которые обеспечивают снабжение энергией и населенных пунктов страны, - отметил Владимир Путин.
Российский президент в рамках совещания также отметил отечественный ТЭК всегда умел отвечать на самые сложные вызовы, опыт российских компаний позволит достойно пройти и ситуацию с коронавирусной инфекцией.
- Промышленный, технологический, кадровый потенциал нашей энергетики позволяет решать самые сложные задачи, - заявил российский лидер.
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ИСТОЧНИК KP.RU