2020-04-29T15:01:52+03:00
Экономика

Путин: нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке

Президент указал, что энергетические компании всегда умели отвечать на самые сложные вызовы и смогут справиться с трудностями
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Путин призвал не допускать дефицита топлива на внутреннем рынкеПутин призвал не допускать дефицита топлива на внутреннем рынкеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент страны Владимир Путин 29 апреля на совещании по вопросам развития энергетической области заявил, что нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке в России. Глава государства подчеркнул, что несмотря на тяжелую эпидемиологическую и экономическую ситуацию необходимо продолжать крупные инфраструктурные проекты в данной области.

- В последнее время и наша, и мировая глобальная энергетика столкнулась с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы. Сейчас главные компании ТЭКа России входят в перечень системообразующих предприятий. От их работы и стабильности зависит деятельность многих секторов экономики. Мы ни в коем случае не должны допускать дефицита топлива на российском внутреннем рынке, ограничения предприятия, которые обеспечивают снабжение энергией и населенных пунктов страны, - отметил Владимир Путин.

Российский президент в рамках совещания также отметил отечественный ТЭК всегда умел отвечать на самые сложные вызовы, опыт российских компаний позволит достойно пройти и ситуацию с коронавирусной инфекцией.

- Промышленный, технологический, кадровый потенциал нашей энергетики позволяет решать самые сложные задачи, - заявил российский лидер.

Путин: о работе энергетической отрасли в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Швеции откроют ресторан без стен и официантов посреди поля
Курс евро на 30 апреля: официальные данные ЦБ РФ
В России растет число заболевших коронавирусом медиков
Путин: нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке
Пентагон сократит расходы на сдерживание России ради строительства стены с Мексикой
Киев снова пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Полиция изъяла 1,5 тысячи сомнительных аппаратов ИВЛ у аферистов
Трамп объяснил миллион заражений коронавирусом в США «лучшей в мире системой тестирования»
Врач рассказал, когда тест может не увидеть коронавирус
Правила работы вахтовиков в России во время карантина опубликовало правительство
Минздрав: лечить коронавирус при бессимптомном течении болезни не нужно
Рогозин рассказал об условии «женитьбы» на Маске
Стали известны результаты первых тестов на антитела к COVID-19, проведенных на телеканале RT
Предприниматели рассказали, почему не хотят брать беспроцентные кредиты на зарплаты
«Возрождение национальных имен»: таджикам запретят русифицировать фамилии и отчества