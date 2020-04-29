29 Апр 2020 2020-04-29T15:06:09+03:00

В списке погибших от коронавирусной инфекции уже более 70 медработников

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В России растет число заболевших коронавирусом медиков. В списке погибших от коронавирусной инфекции уже более 70 медработников. Об этом сообщили в Минздраве.Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий», - сообщил он на онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Брико обратил внимание на то, что во многих регионах страны зафиксированы множественные очаги заболевания коронавирусом «прежде всего в медицинских организациях» и отметил, что Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

«Если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день,», - заявил специалист, добавив, что «ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни».

Напомним, за минувшие сутки в нашей стране было выявлено 5841 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2624 (44,9%) не имели клинических проявлений болезни. Выписано по выздоровлению 1830 человек, и зафиксировано 108 летальных случаев.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 99 399 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 10 286 человек и 972 летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU