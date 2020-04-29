2020-04-29T14:48:22+03:00
Экономика

Курс евро на 30 апреля: официальные данные ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал официальный курс евро на 30 апреля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Курс евро на 30 апреля составил 80,04 рубляКурс евро на 30 апреля составил 80,04 рубляФото: REUTERS
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Центральный банк опубликовал официальные курсы валют на 30 апреля. Евро опустился на и составил 80,04 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже утром 29 апреля европейская валюта упала до 79,97 рубля.

Напомним, 24 апреля Центробанк резко снизил ключевую ставку - с 6% до 5,5% годовых. От неё зависит множество факторов, в том числе и курс национальной валюты. С одной стороны, понижение ключевой ставки ведет к падению спроса на рубль со стороны иностранных инвесторов. Это значит, что курс рубля должен снизиться по отношению к доллару и евро. С другой стороны, смягчение кредитной политики означает, что страна будет быстрее восстанавливаться после кризиса. А это безусловный плюс для национальной валюты.

Эксперты сходятся во мнении, что влияние ключевой ставки на курс рубля будет практически незаметным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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