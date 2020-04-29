2020-04-29T16:09:37+03:00
Экономика

Курс доллара на 30 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал официальный курс доллара на 30 апреля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Курс доллара на 30 апреля составил 73,68 рубляКурс доллара на 30 апреля составил 73,68 рубляФото: REUTERS
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Центральный банк опубликовал официальный курс доллара на 30 апреля. Американская валюта потеряла в цене 88,1 копейки и составила 73,68 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже утром 29 апреля доллар упал до 73,68 рубля.

Пока курс рубля держится довольно стабильно, несмотря на колебание цен на нефть. Вчера, 28 апреля, стоимость сырья марки Brent упала на 5,15%, достигнув отметки в 18,96 долларов за баррель. При этом, американская марка WTI, напротив, начинает отыгрывать падение. В ходе торгов на Лондонской бирже стоимость сырья составила 10,86 долларов за баррель.

На курс национальной валюты также может повлиять понижения ключевой ставки ЦБ с 6% до 5,5% годовых. Однако эксперты уверяют, что её влияние на курс рубля будет фактически незаметным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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