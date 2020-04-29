2020-04-29T15:42:28+03:00
Общество

Жители Химок вызвали альпиниста, чтобы спасти утку

Птица застряла на узком балконе четвёртого этажа и в отчаянии билась в стёкла
Ася КУЗНЕЦОВА
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Жители многоэтажки в Подмосковье провели спасательную операцию ради уткиЖители многоэтажки в Подмосковье провели спасательную операцию ради уткиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В подмосковных Химках жители многоэтажного дома провели настоящую спасательную операцию, чтобы вызволить утку с узкого балкона на четвёртом этаже. Птица не могла взлететь и беспомощно билась о стёкла.

Утка залетела на один из балконов жилого комплекса "Левобережная дубрава". Хозяина квартиры не было дома, и он не планировал возвращаться в ближайшее время, поэтому очевидцы решили вызывать МЧС, но оказалось, что спасатели не занимаются такими происшествиями.

Тогда жильцы дома не сдались и вызвали промышленного альпиниста, который специализируется на спасении животных.

- А дальше дело осталось за малым, соседи этажом ниже любезно предоставили свой балкон, чтобы оттуда начать операцию по спасению, - рассказал один из них телеканалу "360".

Жильцы сняли на видео, как приглашённый ими альпинист залез на балкон, аккуратно поймал утку белым полотенцем и выпустил на свободу.

- Такие добрые истории как никогда сейчас нужны людям, чтобы мы все оставались чуткими и внимательными к окружающим и, конечно, братьям нашим меньшим, - также отметили спасители утки.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, в Санкт-Петербурге в двадцатиградусный мороз утка крылом примёрзла ко льду. Она била крыльями, но ей не удавалось освободиться, и она стала терять силы. Никто не решался спасти птицу, потому что лёд на канале был тонкий, а вокруг - вода. Её спасли два волонтёра. Очевидцы сняли на видео, как одна из них спустилась на тросах в оранжевом гидрокостюме и вызволила застрявшее животное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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