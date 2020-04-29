Нарколог усомнился, что россияне стали меньше пить на карантине

29 Апр 2020 2020-04-29T15:44:03+03:00

Нарколог усомнился, что россияне стали меньше пить в самоизоляции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Те, кто регулярно употребляет спиртное, не отказались от своих привычек

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Исследование «Роскачества» и компании OMI показало, что в период самоизоляции россияне стали реже употреблять алкоголь. 45% респондентов полностью отказались полностью от спиртного. Но это вовсе не значит, что удается снизить алкоголизацию населения, уверен психиатр-нарколог Александр Ковтун.

- Те люди, которые зависимы от алкоголя, они такими же и остались. Это никак не уменьшит их объемы потребления, - говорит эксперт ИА «НСН».

Многие люди, которые сегодня в самоизоляции и не ходят на работу каждый день, расслабились и периодически употребляют спиртное.

- Бездеятельность является расслабляющим фактором. А что касается людей, которые выпивали ситуационно — в компаниях, по праздникам — то, конечно, они, возможно, меньше стали алкоголизироваться, - заключил Ковтун.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 69 процентов россиян верят, что алкоголь может помочь в борьбе с коронавирусом. Большинство жителей страны вдвое увеличили покупку спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU