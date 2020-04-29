В думском комитете по охране здоровья предложили лечить коронавирус китайскими народными средствами

29 Апр 2020 2020-04-29T16:55:05+03:00

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Первый заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов хочет предложить кабмину изучить опыт лечения коронавируса с помощью традиционной медицины.

- По итогам совещания готовим предложения в адрес правительства РФ. С учётом вчерашней видеоконференции, которую я сам провёл, предложил обратить внимание на методы и препараты народной и традиционной медицины, успешно примененные в ряде стран, в том числе в Китае, - сообщил Тумусов в своей социальной сети.

Депутат заявил, что эксперты называют успешным опыт применения методов традиционной медицины в странах Азии.

- 85% пациентов в Китае лечились препаратами традиционной медицины. В Тибете, Монголии очень мало заболевших. И это благодаря, в том числе, препаратам традиционной медицины, - написал в своём сообщении депутат Тумусов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Китай отправил в Россию бригаду медиков, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. В её состав вошли десять экспертов в области лабораторных исследований и профилактики инфекционных и респираторных заболеваний, а также специалисты по китайской традиционной медицине.

ИСТОЧНИК KP.RU