Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T21:41:05+03:00

Минздрав Украины: Страна уже на плато по коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

В Минздраве также отметили, что Украина смогла избежать стремительного роста числа заражённых благодаря своевременно введённому карантину.

- Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачок, плато и пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато, и оно может быть длительным, - рассказал Ляшко изданию "Обозреватель".

Замминистра отметил, что среднесуточный прирост не превышает 10% с учётом выздоровевших и погибших, а колебания прироста случаются в рамках 5%.

По состоянию на 29 апреля в Украине зарегистрировано 9 866 случаев заболевания коронавирусом. Специалисты провели 104 544 тестирований. Выздоровели 1 103 пациента, а скончались 250 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU