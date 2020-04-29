2020-04-29T21:41:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом

Страна смогла избежать стремительного роста заражения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минздрав Украины: Страна уже на плато по коронавирусуМинздрав Украины: Страна уже на плато по коронавирусуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

В Минздраве также отметили, что Украина смогла избежать стремительного роста числа заражённых благодаря своевременно введённому карантину.

- Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачок, плато и пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато, и оно может быть длительным, - рассказал Ляшко изданию "Обозреватель".

Замминистра отметил, что среднесуточный прирост не превышает 10% с учётом выздоровевших и погибших, а колебания прироста случаются в рамках 5%.

По состоянию на 29 апреля в Украине зарегистрировано 9 866 случаев заболевания коронавирусом. Специалисты провели 104 544 тестирований. Выздоровели 1 103 пациента, а скончались 250 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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