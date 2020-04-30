2020-04-29T22:03:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 30 апреля 2020 года составило 10 917 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 30 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
С начала Пандемии в Помосковье взяли более 162 тысяч анализовС начала Пандемии в Помосковье взяли более 162 тысяч анализовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

К утру 30 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 10 917 случаев заболевания коронавирусом. Данные публикует Министерство здравоохранения региона. Кроме того, оперштаб по противодействию распространения инфекции сообщает, что с начала Пандемии в Помосковье взяли более 162 тысяч анализов.

В Московской области на 30 апреля из больниц выписали 389 человек. Зафиксировано 90 случаев летальных исходов пациентов, у которых диагностирован Covid-2019. Также в регионе проходят лечение две тысячи пациентов со всей России, которых болезнь застала в Подмосковье. Половина от этого числа — с московской пропиской.

Если говорить о заболеваемости на территории области, то рейтинг возглавляет Одинцово. Следом идут Люберцы, Красногорск, Мытищи и Ленинский округ. Из всех территорий один единственный случай в Звездном городке.

До 11 мая в Московской области сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции. Запрещены все массовые мероприятия и прогулки. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, больницу, поехать на работу или выгулять домашнее животное не далее чем в 100 метрах домах. Для нарушителей предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воробьев: Московская область выходит на плато по заболеваемости коронавирусом

«На плато мы вышли, - заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Я думаю, что мы будем на нём какое-то время стоять, потом снижение продолжится. Что касается госпитализаций, то, к сожалению, госпитализаций ещё много и их количество по-прежнему растет. И наша система здравоохранения работает в очень напряженном режиме». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Турции пообещали не повышать цены на отдых после пандемии коронавируса
В Верховной раде предрекли украинцам «уничтожение и погибель»
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 30 апреля 2020 года составило 4610 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 30 апреля 2020 года составило 10 917 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 30 апреля 2020: заболеваемость выходит на плато
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 30 апреля 2020 года возросло до 546 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 30 апреля 2020 перешагнуло отметку в 50 тысяч человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 30 апреля 2020: искусственный интеллект поможет диагностировать COVID-2019
Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России
Россияне смогут вернуться из Германии, Египта и Таиланда домой 1 мая
Эксперт назвал срок пика распространения коронавируса в России
Мигранты из Венесуэлы перекрыли столицу Колумбии, требуя разрешения вернуться на родину
Итальянский эпидемиолог рассказал, почему вспышку коронавируса в стране не выявили сразу
Все новые случае коронавируса в Китае оказались завезенными из-за рубежа
Трамп: Китай сделает все, чтобы я проиграл президентские выборы