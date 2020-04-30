Число заболевших коронавирусом в Московской области на 30 апреля 2020 года составило 10 917 человек

30 Апр 2020 2020-04-29T22:03:57+03:00

С начала Пандемии в Помосковье взяли более 162 тысяч анализов Фото: Михаил ФРОЛОВ

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К утру 30 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 10 917 случаев заболевания коронавирусом. Данные публикует Министерство здравоохранения региона. Кроме того, оперштаб по противодействию распространения инфекции сообщает, что с начала Пандемии в Помосковье взяли более 162 тысяч анализов.

В Московской области на 30 апреля из больниц выписали 389 человек. Зафиксировано 90 случаев летальных исходов пациентов, у которых диагностирован Covid-2019. Также в регионе проходят лечение две тысячи пациентов со всей России, которых болезнь застала в Подмосковье. Половина от этого числа — с московской пропиской.

Если говорить о заболеваемости на территории области, то рейтинг возглавляет Одинцово. Следом идут Люберцы, Красногорск, Мытищи и Ленинский округ. Из всех территорий один единственный случай в Звездном городке.

До 11 мая в Московской области сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции. Запрещены все массовые мероприятия и прогулки. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, больницу, поехать на работу или выгулять домашнее животное не далее чем в 100 метрах домах. Для нарушителей предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

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«На плато мы вышли, - заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Я думаю, что мы будем на нём какое-то время стоять, потом снижение продолжится. Что касается госпитализаций, то, к сожалению, госпитализаций ещё много и их количество по-прежнему растет. И наша система здравоохранения работает в очень напряженном режиме». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU