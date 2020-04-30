2020-04-29T22:05:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 30 апреля 2020 перешагнуло отметку в 50 тысяч человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 30 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Накануне в Москве был отмечено рекордное число летальных исходов. Всего их в столице 546Накануне в Москве был отмечено рекордное число летальных исходов. Всего их в столице 546Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По состоянию на утро 30 апреля число заболевших коронавирусом в Москве равняется 50 646 человек. Если соотнести эти данные, которые опубликованы на официальном портале столичной мэрии, с показателям заболеваемости по стране, то окажется, что каждый второй пациент с COVID-2019 москвич.

В общем числе заболевших также данные по выздоровевшим. Их на 30 апреля 4610 человек. Не все проходили лечение в стационарах. Некоторых оставляют на домашнем лечении с дистанционным наблюдением врачей. Это сделано, чтобы не перегружать больницы.

Накануне в Москве был отмечено также рекордное число летальных исходов. Всего их в столице 546.

Напомним, в Москве до 11 мая продлевается действие режима всеобщей самоизоляции. Покидать дом можно лишь для похода в аптеку, больницу, магазин, на работу или для прогулки с домашними животными не далее чем в 100 метрах от дома. Для выхода на улицу нужно получить цифровой пропуск, а для всех поездок — привязать к нему номер «Тройки», «Стрелки», соцкарты или госномер личного авто.

За нарушение режима полной самоизоляции пешеходам грозит штраф в 4000 рублей и 5000 рублей — в случае повторного нарушения. Для водителей только одна санкция — 5000 рублей. Дорожные камеры обучили соотносить номер авто и привязанный цифровой код.

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Мэр Москвы подписал указ о продлении режима самоизоляции в Москве до 11 мая 2020 года включительно. Ранее Президент Владимир Путин заявил о решении продлить до этой даты нерабочие дни, но оставил руководителям российских регионов право принимать самостоятельные решения о введении тех или иных ограничений на своих территориях. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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