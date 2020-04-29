2020-04-29T22:58:26+03:00
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Курс доллара отреагировал нейтрально
Ася КУЗНЕЦОВА
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Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0 - 0,25%Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0 - 0,25%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0 - 0,25% годовых по итогам заседания 28-29 апреля.

На таком уровня ставка ФРС была с 2008 по 2015 годы. Сейчас снизить ставку Федеральная резервная система США решила в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

- Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0 - 0,25%, - сказано в сообщении регулятора.

При этом отмечается, что существующий кризис окажет значительное влияние "на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время и создаёт значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе".

Регулятор также сообщил, этом инфляцию сдерживают слабый спрос и сильное падение нефтяных цен.

Напомним, США стали лидером по числу заражённых коронавирусом в мире. По состоянию на 29 апреля в стране уже больше миллиона заразившихся, а погибли более 60 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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