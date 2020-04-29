Умер один из создателей теории хаоса
Умер один из основоположников математической теории хаоса, австралийский учёный Роберт Мэй, сообщает The Guardian.
Роберт Мэй был профессором Оксфордского, Принстонского и Сиднейского университетов, а также Имперского колледжа Лондона. . С 2001 по 2007 годы Мэй был президентом Лондонского королевского общества и членом британской Палаты лордов.
В 1996 году Роберта Мэя посвятили в рыцари за заслуги перед наукой.
Он изучал политологию, биологию, философию, математику, экологию, физику и эпидемиологию.
Изначально Роберт Мэй изучал теоретическую физику, но в 70-х годах увлёкся экологией. Он стал изучать устойчивость экосистем с помощью математических моделей. Теорему стабильности Мэй сформулировал вместе с лауреатом Нобелевской премии Юджином Вигнером, а после пользовался ей в экономических исследованиях.
Исследования непредсказуемых природных процессов Мэя стали основой теории хаоса или "эффекта бабочки", который описан также в рассказе Рэя Брэдбери "И грянул гром".
ИСТОЧНИК KP.RU