Умер один из создателей теории хаоса

29 Апр 2020 2020-04-29T23:11:30+03:00

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Умер один из основоположников математической теории хаоса, австралийский учёный Роберт Мэй, сообщает The Guardian.

Роберт Мэй был профессором Оксфордского, Принстонского и Сиднейского университетов, а также Имперского колледжа Лондона. . С 2001 по 2007 годы Мэй был президентом Лондонского королевского общества и членом британской Палаты лордов.

В 1996 году Роберта Мэя посвятили в рыцари за заслуги перед наукой.

Он изучал политологию, биологию, философию, математику, экологию, физику и эпидемиологию.

Изначально Роберт Мэй изучал теоретическую физику, но в 70-х годах увлёкся экологией. Он стал изучать устойчивость экосистем с помощью математических моделей. Теорему стабильности Мэй сформулировал вместе с лауреатом Нобелевской премии Юджином Вигнером, а после пользовался ей в экономических исследованиях.

Исследования непредсказуемых природных процессов Мэя стали основой теории хаоса или "эффекта бабочки", который описан также в рассказе Рэя Брэдбери "И грянул гром".

ИСТОЧНИК KP.RU