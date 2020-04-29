2020-04-29T22:41:14+03:00
В мире

Тупак Шакур в США подал заявку на пособие по безработице, власти подумали что это розыгрыш

Власти не сразу поняли, что Тупак Малик Шакур - это повар и тезка погибшего рэпера
Ася КУЗНЕЦОВА
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Тёзка Тупака Шакура подал заявление на пособие по безработице, но ему отказали, посчитав это пранкомТёзка Тупака Шакура подал заявление на пособие по безработице, но ему отказали, посчитав это пранкомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском штате Кентукки Тупак Шакур пытался получить пособие по безработице за март, и власти решили, что это розыгрыш. Губернатор штата Энди Бэшер осудил пранкеров за то, что те мешают рассмотрению заявок. Оказалось, что Тупак Шакур жив, остался без работы, и перед ним следует извиниться.

Тупаку сразу отказали в назначении пособия, а губернатор Бэшер даже успел обратиться к населению с просьбой не делать так, как шутник, подписавшийся Тупаком, сообщает местное издание Lexington Herald-Leader.

Вскоре выяснилось, что 46-летний повар по имени Тупак Малик Шакур остался без работы из-за пандемии коронавируса и очень нуждается в деньгах, с трудом оплачивая даже счета за жильё. Он живёт в городе Лексингтон. До введения карантина в США он работал сразу в двух ресторанах.

- В прошлом месяце я просто пытался понять как мне оплатить все счета, - признался Тупак.

Последние сбережения он потратил и терпеливо ждал выплаты от государства, оформив заявку ещё 13 марта. Шакур был шокирован, когда его заявление отклонили, посчитав глупой шуткой.

Когда губернатор штата Кентукки узнал, что заявка была от реально существующего человека, абсолютного тёзки известного рэпера, он публично извинился перед Тупаком, лично позвонив ему.

Бывший повар простил чиновника и сказал, что понимает, какой объём работы сейчас обрушился на государственные органы.

Напомним, Тупак Шакур - легендарный хип-хоп исполнитель, остающийся одним из самых влиятельных рэперов в истории. В 1996 году в Нью-Йорке после боя Майка Тайсона в Тупака выстрелили из стоящей рядом машины. Спустя неделю он скончался в больнице в возрасте 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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