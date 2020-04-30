Число умерших из-за коронавируса в Москве на 30 апреля 2020 года возросло до 546 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 30 апреля 2020 года возросло до 546 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 50646 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2220 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 4610 пациентов, за сутки – 480.
В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что столичные власти прорабатывают вопрос о временных госпиталях на десять тысяч коек, где можно будет размещать пациентов с COVID-19.
Напомним, сайт kp.ru выяснил, как будут действовать цифровые пропуска в Москве в нерабочие дни с 1 по 11 мая 2020 и как оформлять продление пропуска на работу из-за карантина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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