30 Апр 2020 2020-04-29T22:43:12+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 30 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 30 апреля 2020 года возросло до 546 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 50646 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2220 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 4610 пациентов, за сутки – 480.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что столичные власти прорабатывают вопрос о временных госпиталях на десять тысяч коек, где можно будет размещать пациентов с COVID-19.

Напомним, сайт kp.ru выяснил, как будут действовать цифровые пропуска в Москве в нерабочие дни с 1 по 11 мая 2020 и как оформлять продление пропуска на работу из-за карантина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU