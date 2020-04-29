В Роспотребнадзоре сообщили, когда всех будут проверять на антитела к коронавирусу

29 Апр 2020 2020-04-29T22:44:54+03:00

Роспотребнадзор пока не будет массово тестировать население на антитела к COVID-19 Фото: REUTERS

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Широкое тестирование на наличие антител к коронавирусу необходимо для того, чтобы разработать меры профилактики. В ближайшее время его не планируют проводить среди населения. Сейчас необходимо определить наличие антител только среди медицинских работников, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что в первую очередь такие исследования направлены на проверку врачей, потому что они не могут изолироваться и обязаны каждый день контактировать с заражёнными.

- Для них это принципиально важно: есть иммунитет или нет иммунитета. Для тех, у кого нет иммунитета, а завтра смену целую стоять рядом с ковидными больными стоять и работать, это сигнал, что нужно быть максимально осторожными, - отметила Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Роспотребнадзора добавила, что тестирование также необходимо провести среди сотрудников лабораторий.

Популяционное широкое исследование иммунитета тоже необходимо, чтобы выработать профилактические меры, но это, по словам Поповой, будет сделано не сейчас.

28 апреля Анна Попова сообщала, что по проведённым тестам, коронавирусом переболел уже каждый пятый врач в Москве. Случаев заражения коронавирусом от лабораторной диагностики пока не было.

ИСТОЧНИК KP.RU