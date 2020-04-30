30 Апр 2020 2020-04-29T22:48:40+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 30 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 30 апреля 2020 года составило 4610 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 480 благополучно излечившихся пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 50646 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2220 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем большинство из них – люди моложе 65 лет.

Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что 39% новых пациентов – это заразившиеся в возрасте от 18 до 45 лет, 38% – от 46 до 65, 10,2% – от 66 до 79 лет, 5,3% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 7,5% – дети и подростки до 18 лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, режим самоизоляции продлен до 11 мая. В связи с этим «КП» выяснила, как будут действовать цифровые пропуска в Москве в майские нерабочие дни и как оформлять продление пропуска на работу из-за карантина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU