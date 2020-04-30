2020-04-29T23:11:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 30 апреля 2020: искусственный интеллект поможет диагностировать COVID-2019

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 30 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Общее число выявленных за все время случаев COVID-2019 превысило 50,6 тысяч человекОбщее число выявленных за все время случаев COVID-2019 превысило 50,6 тысяч человекФото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве отметили рекордное число выписанных за сутки с начала эпидемии. Повторные тесты не выявили наличия инфекции сразу у 480 человек.

«В последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно, - заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело ещё 480 человек. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится».

При этом за сутки диагноз подтвердили еще у 2200 человек. Общее число выявленных за все время случаев COVID-2019 превысило 50,6 тысяч человек.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин во вторник объявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. А теперь стало понятно, что изменится по цифровым пропускам, которые действуют в столице еще с 22 апреля.

Пропуска для поездок на работу автоматически будут продлены до 4 мая. Если пропуск необходим и далее, его можно продлить на сайте nedoma.mos.ru.

Тем временем в Москве с диагностикой коронавируса будет помогать искусственный интеллект. По словам специалистов, это существенно повысит точность диагностики и уменьшит число ошибок и неверно поставленных диагнозов: «компьютерный глаз» будет анализировать снимки компьютерной томографии людей с подозрением на COVID-2019. Ранее такие же технологии начали использовать в российской столице для диагностики онкологических заболеваний, и они доказали свою эффективность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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