Коронавирус в Московской области, последние новости на 30 апреля 2020: заболеваемость выходит на плато
За минувшие сутки коронавирус в Московской области подтвердили еще у 686 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии превысило 10,9 тысяч человек.
В списке муниципалитетов с наибольшим числом заболевшим по-прежнему на первой строчке Одинцово, однако самый большой прирост положительных тестов пришел из Раменского - сразу 76 новых пациентов.
1. Одинцово - 717 (+16)
2. Люберцы - 651 (+47)
3. Красногорск - 507 (+22)
4. Ленинский - 452 (+56)
5. Мытищи - 451 (+12)
6. Королев - 430 (+16)
7. Подольск - 414 (+30)
8. Балашиха - 396 (+0)
9. Химки - 378 (+7)
10. Раменское - 330 (+76)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 1» заявил, что число заболевших постепенно стабилизируется.
«На плато мы вышли, - сказал Андрей Воробьёв. - Я думаю, что мы будем на нём какое-то время стоять, потом снижение продолжится. Что касается госпитализаций, то, к сожалению, госпитализаций ещё много и их количество по-прежнему растет. И наша система здравоохранения работает в очень напряженном режиме».
Впереди - майские праздники. В Подмосковье в эти дни обычно приезжает много дачников, в том числе из Москвы. Однако сейчас - режим самоизоляции. Чтобы не допустить нарушений режима, губернатор распорядился усилить во всех муниципалитетах бригады патрулирования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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