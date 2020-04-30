2020-04-29T23:23:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 30 апреля 2020: заболеваемость выходит на плато

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 30 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Общее число заболевших с начала эпидемии превысило 10,9 тысяч человекОбщее число заболевших с начала эпидемии превысило 10,9 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки коронавирус в Московской области подтвердили еще у 686 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии превысило 10,9 тысяч человек.

В списке муниципалитетов с наибольшим числом заболевшим по-прежнему на первой строчке Одинцово, однако самый большой прирост положительных тестов пришел из Раменского - сразу 76 новых пациентов.

1. Одинцово - 717 (+16)

2. Люберцы - 651 (+47)

3. Красногорск - 507 (+22)

4. Ленинский - 452 (+56)

5. Мытищи - 451 (+12)

6. Королев - 430 (+16)

7. Подольск - 414 (+30)

8. Балашиха - 396 (+0)

9. Химки - 378 (+7)

10. Раменское - 330 (+76)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 1» заявил, что число заболевших постепенно стабилизируется.

«На плато мы вышли, - сказал Андрей Воробьёв. - Я думаю, что мы будем на нём какое-то время стоять, потом снижение продолжится. Что касается госпитализаций, то, к сожалению, госпитализаций ещё много и их количество по-прежнему растет. И наша система здравоохранения работает в очень напряженном режиме».

Впереди - майские праздники. В Подмосковье в эти дни обычно приезжает много дачников, в том числе из Москвы. Однако сейчас - режим самоизоляции. Чтобы не допустить нарушений режима, губернатор распорядился усилить во всех муниципалитетах бригады патрулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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