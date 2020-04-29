Боевики обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

29 Апр 2020 2020-04-29T23:50:37+03:00

Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии

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В среду, 29 апреля, боевики террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»* обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, - говорится в бюллетене ЦПВС, опубликованном на сайте Минобороны России.

Сообщается также, что подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, при разминировании освобожденного от террористов поселка Хан-эс-Себиль в провинции Идлиб сирийские военные обнаружили большой схрон с боеприпасами иностранного производства, а также самодельными взрывными устройствами.

* Джабхат ан-Нусра – запрещенная в России террористическая группировка.

ИСТОЧНИК KP.RU