Число умерших от коронавируса в США превысило 60 тысяч

29 Апр 2020 2020-04-30T00:15:03+03:00

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Число умерших от коронавируса в Соединенных Штатах превысило 60 тысяч и в среду, 29 апреля, составило 60 207, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений, поступающих от федеральных и региональных властей в США.

Всего же в стране, по данным Университета, зафиксировано более миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 – 1 028 217, выздоровели свыше 144 тысяч больных.

Отмечается, что самая тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк, где было выявлено 299,7 тысячи инфицированных, от пневмонии нового типа и других осложнений в штате скончались 23384 пациентов, в городе Нью-Йорк умерли 18076 человек. В соседнем штате Нью-Джерси с начала пандемии заразились коронавирусом 116 365 местных жителей, умер 6 771 больной.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президента США Дональда Трампа еще в начале года предупреждали о риске эпидемии COVID-19, но глава Белого дома тогда отказывался воспринимать такую угрозу всерьез.

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ИСТОЧНИК KP.RU