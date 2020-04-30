Стало известно, в каком регионе России ситуация с коронавирусом лучше, чем в остальных

30 Апр 2020 2020-04-30T00:32:05+03:00

По данным Центра стратегических коммуникаций, ситуация с COVID-19 не такая сложная в Калининградской области

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Стало известно, в каком регионе России ситуация с коронавирусом COVID-19 теперь полегче, чем в остальных, – это Калининградская область.

«В субъектах Российской Федерации ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше. С 12 мая там открываются торговые центры», - сказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

Эксперт пояснил, что при снятии карантинных мер торговые центры открывают в последнюю очередь, поскольку их посещает большое число людей.

«В Москве сейчас ситуация достаточно сложная. В ближайшие недели этот вопрос будет решаться, а в Калининграде ситуация не такая сложная», - добавил Дмитрий Абзалов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала вспышки коронавируса в 85 регионах нашей страны зафиксировано 99399 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (2220) и Подмосковье (686), Санкт-Петербург (290), Нижегородская область (131), республика Северная Осетия (121), а также Тульская (90), Свердловская (90) и Ростовская (86) области. Меньше всего в Карелии и Ненецком автономном округе – по одному новому инфицированному. Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU