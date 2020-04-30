2020-04-30T01:15:49+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

За сутки в разных странах мира медики выявили более 66 тысяч новых случаев заражения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона человекЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона человекФото: REUTERS
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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 66 тысяч и превысило три миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер среды, 29 апреля, в общей сложности в разных странах с начала вспышки заболевания медики зафиксировали 3018952, почти 208 тысяч человек скончались от пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19. Причем большинство случаев заражения (1406899 человек) зарегистрированы в Европе, где умерли свыше 129 тысяч человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что пандемия закончится еще нескоро.

Между тем, представитель Организации в России Мелита Вуйнович сказала, что ситуация с распространением коронавируса в нашей стране может позволить перейти к ослаблению ограничений уже через пару недель.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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