ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

30 Апр 2020 2020-04-30T01:15:49+03:00

За сутки в разных странах мира медики выявили более 66 тысяч новых случаев заражения

Изменить размер текста: A A

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 66 тысяч и превысило три миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер среды, 29 апреля, в общей сложности в разных странах с начала вспышки заболевания медики зафиксировали 3018952, почти 208 тысяч человек скончались от пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19. Причем большинство случаев заражения (1406899 человек) зарегистрированы в Европе, где умерли свыше 129 тысяч человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что пандемия закончится еще нескоро.

Между тем, представитель Организации в России Мелита Вуйнович сказала, что ситуация с распространением коронавируса в нашей стране может позволить перейти к ослаблению ограничений уже через пару недель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU