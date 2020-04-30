2020-04-30T01:38:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава России рассказал, чем особо коварен коронавирус

Течение заболевания может внезапно поменять свой курс, и на фоне улучшения состояния у пациента появляется новая волна симптомов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото: Екатерина Штукина/ТАССМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, чем особо коварна коронавирусная инфекция. По его словам, течение заболевания COVID-19 иногда может внезапно поменять свой курс, и на фоне улучшения состояния у пациента появляется новая волна симптомов.

«Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна», - сказал он во время круглого стола в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Минздрава подчеркнул, что в таком случае «очень важно не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию». Он также отметил, что важный элемент в эффективности лечения – это взаимодействие врача и больного.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Михаил Мурашко рассказал, что в России было сделано все возможное для предотвращения распространения коронавируса, и на сегодняшний день в нашей стране каждый пациент с COVID-19 находится под контролем специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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