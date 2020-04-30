В ВОЗ рассказали, когда в России можно ослабить ограничения по коронавирусу
Темпы роста заражений коронавирусной инфекцией в России стали снижаться на протяжении последних десяти дней, что дает медикам осторожный повод запланировать ослабление ограничений, предпринятых в связи с COVID-19. Об этом рассказала в ходе круглого стола в эфире телеканала «Россия 24» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Ситуация с коронавирусом в нашей стране улучшается, и на протяжении последних десяти дней темпы роста числа заражений стали снижаться, что дает «осторожный повод» надеяться, что уже через пану недель можно будет приступить к постепенному ослаблению введенных из-за вспышки этого заболевания ограничений.
Об этом рассказала в ходе круглого стола представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«Я очень рада, что последние десять дней мы наблюдаем снижение темпа роста, а сегодня в Москве мы увидели значительное снижение случаев заражения», - отметила она.
Однако при этом, по словам представителя ВОЗ, необходимо «очень осторожно следить в следующие две недели», как будет развиваться такая положительная тенденция.
«И тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры», - сказала Мелита Вуйнович.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что пандемия закончится еще нескоро. В России продлили режим самоизоляции до 11 мая
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ИСТОЧНИК KP.RU
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