В ВОЗ рассказали, когда в России можно ослабить ограничения по коронавирусу

30 Апр 2020 2020-04-30T02:19:17+03:00

Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране может позволить перейти к ослаблению ограничений уже через пару недель Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Вуйнович, ситуация с COVID-19 в нашей стране уже через две недели может позволить начать постепенное ослабление карантинных мер

Изменить размер текста: A A

Темпы роста заражений коронавирусной инфекцией в России стали снижаться на протяжении последних десяти дней, что дает медикам осторожный повод запланировать ослабление ограничений, предпринятых в связи с COVID-19. Об этом рассказала в ходе круглого стола в эфире телеканала «Россия 24» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Ситуация с коронавирусом в нашей стране улучшается, и на протяжении последних десяти дней темпы роста числа заражений стали снижаться, что дает «осторожный повод» надеяться, что уже через пану недель можно будет приступить к постепенному ослаблению введенных из-за вспышки этого заболевания ограничений.

Об этом рассказала в ходе круглого стола представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Я очень рада, что последние десять дней мы наблюдаем снижение темпа роста, а сегодня в Москве мы увидели значительное снижение случаев заражения», - отметила она.

Однако при этом, по словам представителя ВОЗ, необходимо «очень осторожно следить в следующие две недели», как будет развиваться такая положительная тенденция.

«И тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры», - сказала Мелита Вуйнович.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что пандемия закончится еще нескоро. В России продлили режим самоизоляции до 11 мая

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU