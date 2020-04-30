2020-04-30T03:18:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков: В Кремле надеются, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Однако, как отметил пресс-секретарь президента, все будет зависеть от дисциплинированности россиян на майские праздники
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Пресс-секретарь президента Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На сегодняшний день появилась «робкая надежда» на то, что наша страна вышла «на плато» по распространению коронавируса COVID-19, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что «это то, чего бы мы все хотели». Однако он при этом подчеркнул, что все зависит от того, как будут вести себя россияне во время майских праздников.

«Перед тем, как наметится устойчивая тенденция к сокращению темпов прироста инфицированных, мы должны выйти на долгожданное плато. Произошло ли это сейчас – можно робко на это надеяться. Лучше быть оптимистами», - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI.

Дмитрий Песков отметил, что ситуация с коронавирусом в стране будет зависеть от того, как мы все дисциплинированно «отсидим майские праздники», строго соблюдая режим самоизоляции.

«Проявление недисциплинированности и выход большого количества людей из самоизоляции может иметь последствия, которые приведут к тому, что будет это не плато, а кривая поползет вверх», - предупредил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, режим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительно.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп: Китай сделает все, чтобы я проиграл президентские выборы
Специалисты назвали средство, помогающее лечить больных с тяжелой формой коронавируса
Южная Корея согласилась заплатить США "много денег" за свою защиту
В НАК рассказали о подробностях операции по ликвидации боевиков в Екатеринбурге
Песков: В Кремле надеются, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Захарова: США пытаются стереть грань между видами ядерного оружия
В ВОЗ рассказали, когда в России можно ослабить ограничения по коронавирусу
Глава Минздрава России рассказал, чем особо коварен коронавирус
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона человек
Россиянам с двойным гражданством разрешат покинуть страну
Стало известно, в каком регионе России ситуация с коронавирусом лучше, чем в остальных
Число умерших от коронавируса в США превысило 60 тысяч
Боевики обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
У берегов Греции упал в море вертолет НАТО
Главврач больницы в Коммунарке выступил за продление ограничительных мер
В Роспотребнадзоре сообщили, когда всех будут проверять на антитела к коронавирусу
Тупак Шакур в США подал заявку на пособие по безработице, власти подумали что это розыгрыш
Умер один из создателей теории хаоса
ФРС США сохранила базовую ставку
"Верните людям свободу!": Илон Маск призвал освободить Америку от карантина
Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом