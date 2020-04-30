Песков: В Кремле надеются, что Россия вышла на плато по коронавирусу

30 Апр 2020 2020-04-30T03:18:31+03:00

Однако, как отметил пресс-секретарь президента, все будет зависеть от дисциплинированности россиян на майские праздники

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На сегодняшний день появилась «робкая надежда» на то, что наша страна вышла «на плато» по распространению коронавируса COVID-19, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что «это то, чего бы мы все хотели». Однако он при этом подчеркнул, что все зависит от того, как будут вести себя россияне во время майских праздников.

«Перед тем, как наметится устойчивая тенденция к сокращению темпов прироста инфицированных, мы должны выйти на долгожданное плато. Произошло ли это сейчас – можно робко на это надеяться. Лучше быть оптимистами», - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI.

Дмитрий Песков отметил, что ситуация с коронавирусом в стране будет зависеть от того, как мы все дисциплинированно «отсидим майские праздники», строго соблюдая режим самоизоляции.

«Проявление недисциплинированности и выход большого количества людей из самоизоляции может иметь последствия, которые приведут к тому, что будет это не плато, а кривая поползет вверх», - предупредил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, режим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU