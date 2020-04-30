2020-04-30T03:10:31+03:00
Происшествия

В НАК рассказали о подробностях операции по ликвидации боевиков в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ в ходе КТО обнаружили в Чкаловском районе города оружие, взрывчатку и боеприпасы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Екатеринбурге уничтожили трех боевиков, готовивших терактВ Екатеринбурге уничтожили трех боевиков, готовивших терактФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во время проведения контртеррористической операции (КТО) в Екатеринбурге, где были ликвидированы трое боевиков, сотрудники ФСБ обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы к нему. Об этом в ночь на четверг, 30 апреля, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) России.

В сообщении уточняется, что спецоперация по поиску и ликвидации боевиков была проведена в Чкаловском районе Екатеринбурга, а «на месте проведения КТО в Екатеринбурге обнаружены СВУ, оружие и боеприпасы».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что за полтора часа до полуночи в среду (00:30 по местному времени), на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области был введен режим КТО, оперативный штаб попросил горожан отнестись к этому с пониманием. Силовикам удалось нейтрализовать троих боевиков, которые занимались подготовкой теракта. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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