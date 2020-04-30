2020-04-30T03:34:14+03:00
В мире

Южная Корея согласилась заплатить США "много денег" за свою защиту

Дональд Трамп объявил, что достиг с Сеулом компромисса по вопросу оплаты американского военного присутствия в стране
Антон ФОКИН
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Дональд Трамп заявил, что Южная Корея согласилась заплатить США "много денег" в качестве компенсации за американское военное присутствия в стране. Об этом сообщает Рейтер, не уточняя, о какой сумме идет речь.

В настоящий момент Сеул платит Вашингтону за нахождение американских войск на своей территории около 1 миллиарда долларов. По информации источников Рейтер, ранее корейцы предложили увеличение своей доли на 13 процентов, но президент США отклонил этот вариант.

На прошлой неделе глава государства сообщил, что отверг еще одну инициативу Южной Кореей, прямо заявив, что хочет получить от Сеула большие суммы. По данным из различных источников, Вашингтон рассчитывает примерно на 5 миллиардов долларов, чтобы разделить расходы на размещение войск Пентагона и поддержание их боеспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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